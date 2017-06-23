Идлиб: военные России и Турции могут разместиться на юго-востоке провинции

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Москва, 23 июня. Военнослужащие РФ и Турции могут разместиться в зоне деэскалации провинции Идлиб.

Рабочая группа по зонам деэскалации в данный момент разрабатывает карты территорий безопасности в сирийской провинции Идлиб с указанием линий разграничений. Также создается механизм, в рамках которого в Идлибе могут разместиться российские и турецкие военнослужащие.

Предполагается, что в провинции Дамаск безопасность от «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в России) будут обеспечивать ВС Ирана и РФ, на юге провинции Даръа разместятся войска Иордании и США. Рассматривается возможность отправки в Сирийскую арабскую республику военнослужащих Казахстана и Киргизии.

* Организация запрещена на территории РФ.