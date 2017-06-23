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Происшествия
Вертолет разбился в Греции, есть погибшие
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Вертолет разбился в Греции, есть погибшие

11:24  23 Июня 2017
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Вертолет разбился в Греции, есть погибшие

Афины, 23 июня. Вертолет частной компании, который выполнял работы по распылению химикатов против насекомых, рухнул в болотистой местности. Погибли два члена экипажа, еще один получил травмы. Об этом сообщают СМИ.

По их данным, ЧП произошло недалеко от Марафона, восточнее столицы Греции. Вертолет разбился около 10 часов утра. Первыми на место прибыли местные жители, которые помогли выбраться из машины оставшемуся в живых человеку и передали его врачам.

О причинах произошедшего пока не сообщается.  

Алексей Громов
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