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СК РФ: Житель Хабаровского края более 700 раз надругался над приемными дочерьми
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СК РФ: Житель Хабаровского края более 700 раз надругался над приемными дочерьми

11:46  23 Июня 2017
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СК РФ: Житель Хабаровского края более 700 раз надругался над приемными дочерьми

Хабаровск, 23 июня. По данным следствия, в Хабаровском крае мужчина более 700 раз надругался над пятью приемными дочками. Об этом рассказали в Следственном комитете Российской Федерации.

По словам старшего помощника председателя СК РФ Игоря Комиссарова, подозреваемый совершил 729 преступлений против опекаемых девочек.

Напомним, накануне ФАН сообщал, что с сентября 2012 по февраль 2017 года мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Против педофила было возбуждено уголовное дело.

#изнасилование #педофил #хабаровский край
Тимур Румянцев
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