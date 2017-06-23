Арест финансовых гарантий «Евровидения»: украинский стрелочник назначен

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В Швейцарии инициировали арест 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины по фестивалю «Евровидение-2017», прошедшему нынешней весной в Киеве. Об этом сообщается на сайте соорганизатора конкурса, украинского телеканала «Первый национальный». Пока что Женева не огласила причину ареста денежных средств в своем официальном письме Киеву.

Арест в Швейцарии, растрата в Киеве

Глава правления общественного вещателя, Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ), Зураб Аласания подтвердил начало процедуры ареста 15 миллионов евро по иску, поданному в Швейцарии.

«Мы наняли швейцарскую фирму, поскольку нам нужно, чтобы наши интересы представляли люди, разбирающиеся в швейцарском законодательстве. Мы будем оспаривать этот арест — это не встречный иск, а возражение», — сказал Аласания.

Причины ареста финансовых гарантий Европейского вещательного союза (EBU), которые были выделены Киеву для обеспечения подготовки и проведения «Евровидения-2017», сегодня и в самом деле неясны. Судя по всему, такого рода действие предпринял неизвестный истец в рамках возбуждения дела, ответчиками по которому могут выступать соорганизаторы песенного конкурса — Национальная общественная телерадиокомпания Украины («Первый национальный» канал) и Европейский вещательный союз.

При этом суть самого иска пока что тоже неизвестна. Наиболее вероятным представляется ситуация, в которой некая сторона подала претензии к EBU и к украинским организаторам конкурса, исходя из печальных результатов Евровидения, которое было проведено на ужасающе низком организационном уровне и принесло значительные убытки рекламодателям и телеканалам. Впрочем, на Украине считают, что конкурс прошел успешно, о чем и заявлено в сообщении НОТУ.

«Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться»,— отмечают в компании.

Однако EBU уже проинформировал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, что женевское управление принудительного взыскания задолженности запустило процедуру ареста этих средств, и, как следствие, возврат данных финансовых гарантий теперь будет необходимо совместно оспаривать в суде.

Ситуация с финансовыми гарантиями EBU, которые попали под неожиданный арест в Швейцарии, осложняется для НОТУ еще и тем, что на проведение «Евровидения» телекомпания потратила не свои, а заемные средства, да еще и взятые из бюджета. По словам исполнительного продюсера конкурса Павла Грицака, проведение фестиваля обошлось в 20,4 миллиона евро. Практически все деньги на «Евровидение-2017» были выделены из государственного бюджета Украины и городской казны города Киева.

Неудача на Днепре

Часть российских и украинских СМИ, тем не менее, видят в аресте финансовых гарантий EBU и политическую подоплеку. Одной из версий ареста средств являются последствия от запрета СБУ на въезд российской участнице Юлии Самойловой на территорию Украины — из-за чего даже сам Европейский вещательный союз неоднократно грозился наложить санкции на «незалежную». Впрочем, скорее всего, эта версия может быть также связана с коммерческими вопросами: запрет на участие россиянки Юлии Самойловой в песенном конкурсе привел к тому, что российские телеканалы отказались от трансляции «Евровидения», учитывая грубейшее нарушение регламента конкурса украинскими организаторами. Это же, в свою очередь, привело к немалой упущенной прибыли от трансляций конкурса и показа рекламы для российской аудитории этих каналов — в том числе и у западных партнеров российских телеканалов.

Впрочем, и без российских телеканалов итоги прошедшего «Евровидения-2017» ужасающие.

«На бюджет нынешнего «Евровидения» можно было бы провести три подобных конкурса. Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности — коррупционная составляющая конкурса. Например, в прошлом году в Стокгольме конкурс провели за 9 млн евро. И достаточно прилично. В Эстонии когда-то потратили 12 млн. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе — и самое дорогое «Евровидение», — оценил затраты на конкурс украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский, входивший в состав жюри последнего песенного конкурса.

Организаторов «Евровидения» в Киеве уже обоснованно обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств: порядка 20 млн гривен (689 тысяч евро) было потрачено на авиабилеты для организаторов конкурса, около 2 млн гривен (69 тыс. евро) ушло на бездарный фильм с Веркой Сердючкой, а еще примерно 1 млн гривен (34 тысячи евро) заплатили певице Джамале за исполнение нескольких рекламных песен о конкурсе.

Однако даже такие усилия не спасли конкурс от фактического провала — практически на все концерты «Евровидения» билеты так и не были распроданы. Финальные репетиции выступлений прошли при полупустых залах, а на два полуфинальных телевизионных шоу вакантными оставались около двух тысяч зрительских мест. Это вынудило организаторов конкурса пойти на беспрецедентные меры — цена билетов на финал была снижена сразу на 80% и составила лишь 500 гривен (около 18 евро). Но и это не спасло финальную часть «Евровидения» — впервые за историю европейского конкурса билеты на его финал были доступны в кассах и перед началом гала-концерта. Так, уже упомянутая певица Джамала призналась, что спокойно купила четыре билета на финал «Евровидения» в обычных кассах всего лишь за несколько часов до начала главного мероприятия конкурса.

«Лишний» конкурс

Ежегодная аудитория «Евровидения» — это параметр, на который ориентируются все стороны, заинтересованные в продвижении этого песенного конкурса, как «стандарта» для стран Европы, да и для всего мира. В последние годы конкурс стабильно расширял свою географию и охват аудитории, демонстрируя постоянный рост числа зрителей.

Это было связано как с ростом числа стран-участниц, так и с постепенным проникновением стандартов «Евровидения» в массовую поп-культуру всех, участвующих в конкурсе государствах. К примеру, в 2000-х к конкурсу присоединились практически все европейские страны из состава СНГ, в 2015 году новым и неожиданным участником стала совершенно неевропейская Австралия, а сейчас речь идет об участии в конкурсе Казахстана.

Этому способствовали не только постоянный рост уровня участников конкурса, который стартовал, в общем-то, как конкурс «европейской песенной самодеятельности» и привлекал в основном дебютантов и начинающие музыкальные коллективы, но и весьма демократическая процедура голосования и определения победителей, которая позволяла учитывать мнение и представительного жюри, и простой аудитории. Именно на таком равноправии участников и была построена основная идея конкурса, что пришлось указать в качестве девиза и организаторам киевского фестиваля в этом году, который прошел под слоганом: «Уважайте многообразие».

Однако, как выяснилось, конкурс оказался несвободен от политических предпочтений и инспирированного неравенства. Скандал с Юлией Самойловой не только не был позитивно разрешен, но и сознательно углублялся украинской стороной, когда она отказалась даже от варианта участия российской певицы в режиме телемоста, по сути, вычеркнув Россию из числа возможных участников конкурса.

Согласно проведенным оценкам, только прямые потери российской аудитории фестиваля составили около 12,5 млн телезрителей — одним махом с рекордных 204 миллионов зрителей в 2016 году. В 2017 году число посмотревших конкурс снизилось до 192 миллионов, что меньше даже результатов 2015 года — 197 миллионов человек. Такой результат свидетельствует о кризисе «Евровидения». Конкурс, до этого покрывавший все огрехи в своей песенной повестке и в организации за счет роста аудитории, оказывается под угрозой потери самого важного своего достоинства — постоянно растущего финансового результата, выраженного в росте охвата аудитории фестиваля.

А вот за это, как вы понимаете, кому-то надо будет отвечать, и дело тут даже не в Юлии Самойловой. И, судя по всему, виновными в Европе назначили Национальную общественную телерадиокомпанию Украины — благо, их просчетов и ошибок вполне хватает на обвинительное заключение.