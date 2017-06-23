ИГИЛ в Сирии под прицелом: как ВМФ РФ готовит САА плацдарм для зачистки Акербата

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Корабли «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», а также подводная лодка «Краснодар» ВМФ Российской Федерации осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает министерство обороны РФ. О том, почему крайне важно очистить от боевиков населенный пункт Акербат в провинции Хама — в материале Федерального агентства новостей.

Объекты ИГ*

Согласно официальному сообщению Минобороны, пуски крылатых ракет были осуществлены из восточной части акватории Средиземного моря. В свою очередь подводная лодка «Краснодар» запустила «Калибры» из подводного положения.

В результате нанесения ударов ВМФ были уничтожены крупные склады вооружения и боеприпасов, а также пункты управления террористов «Исламского государства»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Все цели в районе населенного пункта Акербата (провинция Хама) были поражены.

Отметим, что остатки боевиков «Исламского государства» были уничтожены воздушными ударами ВКС РФ. Россия своевременно проинформировала о пусках крылатых ракет командование Израиля и Турции по каналам взаимодействия.

Важное значение

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков пояснил в комментарии ФАН: район Акербата сейчас приобрел важное значение. Судя по имеющимся данным, благодаря пополнению из числа боевиков, выбитых из Пальмиры и бежавших из Ракки, численность террористов в Акербате возросла с 1500 до 3000 человек.

«Террористы хорошо вооружены, в том числе и попавшим к ним различными путями американским вооружением. Они имеют возможность свободно маневрировать и пополнять свои резервы и запасы оружия и боеприпасов. Занятая ими местность располагается между важнейшими коммуникациями, обеспечивающими и продвижение частей сирийской армии, и жизнь сотен тысяч мирного населения страны», — добавил Сергей Простаков.

Из своего укрепрайона, заметил военный эксперт, террористы угрожают важнейшей «дороге жизни» между Саламией и Алеппо, а также Пальмире. Кроме того, контроль над Акербатом прикрывает остающиеся в руках ИГ нефтегазовые месторождения, во многом обеспечивающие жизнедеятельность его структур.

«Поэтому этот укрепрайон позволяет террористам применять свою привычную тактику — атаковать коммуникации в тылу сирийской армии, заставляя ее распылять свои ограниченные силы на охрану больших территорий. Часть из них — в основном газовые поля вблизи позиций боевиков — защищается спецназом «Охотники за ИГИЛ»*. Его бойцы благодаря своей боевой выучке и высокой мотивации успешно решают поставленные задачи, но для решения проблемы Акербата нужны гораздо большие силы», — рассказал Сергей Простаков.

Угроза для наступления САА

По мнению военного эксперта, на данный момент террористы в этом районе угрожают и наступлению САА, и всем ее успехам, достигнутым в предыдущие годы. Лишить их такой возможности можно лишь полной зачисткой Акербата от боевиков, что потребует привлечения значительных сил. Без российской помощи, как и в случае с освобождением Алеппо и Пальмиры, сирийская армия не в состоянии в одиночку решить подобную задачу.

«Поэтому направление удара российских крылатых ракет, нанесенным по объектам террористов, выглядит оправданным. Лишь полное освобождение Акербата позволит отвести угрозу от занимаемых сирийцами газовых полей и позволит сконцентрировать все силы САА для ведения наступления в восточные районы Сирии, где главной целью представляется деблокада Дейр эз-Зора», — резюмировал Сергей Простаков.

Как ранее передавала Lenta.ru, в конце мая ВМФ России провел аналогичную операцию. Находящиеся в акватории Средиземного моря фрегат «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар» выпустили четыре крылатые ракеты «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» районе древней Пальмиры.

Все крылатые ракеты достигли своей цели. Под обстрел попали живая сила и тяжелая техника, переброшенные из района Ракки — неофициальной столицы ИГ на территории Сирийской Арабской Республики. Заметим, что в настоящий момент Ракку штурмуют «Демократические силы Сирии», состоящие из курдских формирований и местных арабских племен, а Международная антитеррористическая коалиция во главе с США обеспечивает прикрытие с воздуха.

* Организация запрещена на территории РФ.