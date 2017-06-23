Начальника разведки бригады ВСУ зарезали в Киеве за игру его сына на синтезаторе

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Киев, 23 июня. В центре Киева убили начальника разведки 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Олейника.

Олейник заступился за своего сына. Молодой человек играл на синтезаторе, и громкость музыки вызвала недовольство соседей. Завязался конфликт, в ходе которого Олейник был зарезан на глазах у сына-выпускника. Убийцу задержали на месте преступления.

Ранее, 21 июня, вдова бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что сотрудничает с правоохранителями Украины по делу об убийстве ее супруга в Киеве. Максакова убеждена, что следствие идет по верному пути.