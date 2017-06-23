Алдонин подсказал российской сборной, как победить Мексику

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Москва, 23 июня. Матч со сборной Мексики станет для России решающим: если российские спортсмены победят, то смогут выйти из группы и пробиться в полуфинал Кубка конфедераций. Экс-капитан сборной России, футболист Евгений Алдонин уверен, что у нашей страны есть шансы на победу в этом матче.

Алдонин считает, что в матче со сборной Португалии российские спортсмены подтвердили, что «могут играть на равных с сильными соперниками»; против российской сборной противостоял чемпион Европы, в составе которого — один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду.

«Если с Мексикой подопечные Черчесова покажут такую же заряженность на борьбу и самоотдачу, то шансы у них точно будут», — выразил уверенность Алдонин в беседе с газетой «Известия».

Также футболист отметил, что у сборной Мексики есть слабые места.