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Спорт
Алдонин подсказал российской сборной, как победить Мексику
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Алдонин подсказал российской сборной, как победить Мексику

11:29  23 Июня 2017
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Алдонин подсказал российской сборной, как победить Мексику

Москва, 23 июня. Матч со сборной Мексики станет для России решающим: если российские спортсмены победят, то смогут выйти из группы и пробиться в полуфинал Кубка конфедераций. Экс-капитан сборной России, футболист Евгений Алдонин уверен, что у нашей страны есть шансы на победу в этом матче. 

Алдонин считает, что в матче со сборной Португалии российские спортсмены подтвердили, что «могут играть на равных с сильными соперниками»; против российской сборной противостоял чемпион Европы, в составе которого — один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. 

«Если с Мексикой подопечные Черчесова покажут такую же заряженность на борьбу и самоотдачу, то шансы у них точно будут», — выразил уверенность Алдонин в беседе с газетой «Известия»

Также футболист отметил, что у сборной Мексики есть слабые места. 

«Мексиканцы имеют определенные проблемы в защите», — подсказал он. 

#россия #кубок конфедераций #мексика
Владимир Багров
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