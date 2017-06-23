Названы лучшие в мире гоночные машины для обычных дорог

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Вашингтон, 23 июня. Эксперты из автомобильного издания Autocar составили рейтинг лучших гоночных машин, которые подходят для обычных дорог. На первом месте расположился выпущенный в этом году Ford GT. Серебро взял Ferrari GT40 — классическая машина, которая впервые сошла с конвейера в 1964 году.

Отметим, что прототип Ferrari GT40 создал Генри Форд. Первоначально предполагалось, что автомобиль будет предназначен только для профессиональных гонок, однако на него неожиданно возник большой спрос среди ценителей дорогих и красивых авто.

Ну а на почетном третьем месте расположился Mercedes-Benz CLK GTR 1997 года выпуска, который, как показало время, вполне комфортно чувствует себя не только на гоночном треке, но и на обычном шоссе. Ниже в рейтинге расположились Nissan R390, Toyota TS020 GT-One и Alfa Romeo 155 Silverstone edition.