Tesla хочет создать собственный музыкальный сервис

В Избранное

Скопировать

Нью-Йорк, 23 июня. Американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии Tesla рассматривает возможность создания музыкального стримингового сервиса, который может заменить обычное радио в автомобилях его производства.

Как стало известно, руководство компании провело переговоры со всеми крупными музыкальными лейблами о лицензировании музыкального сервиса, который будет интегрирован в автомобили Tesla.

Официальный представитель компании также подтвердил информацию о планах по созданию собственного сервиса по стримингу музыки.

В настоящее время покупателям Tesla в Австралии, Гонконге и Европе доступен стриминговый сервис Spotify, а в Канаде и США компания работает с сервисом Slacker, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что Tesla в скором времени заключит договор о старте сборки электромобилей на китайской территории.