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Технологии
Tesla хочет создать собственный музыкальный сервис
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Tesla хочет создать собственный музыкальный сервис

11:21  23 Июня 2017
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Tesla хочет создать собственный музыкальный сервис

Нью-Йорк, 23 июня. Американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии Tesla рассматривает возможность создания музыкального стримингового сервиса, который может заменить обычное радио в автомобилях его производства.

Как стало известно, руководство компании провело переговоры со всеми крупными музыкальными лейблами о лицензировании музыкального сервиса, который будет интегрирован в автомобили Tesla. 

Официальный представитель компании также подтвердил информацию о планах по созданию собственного сервиса по стримингу музыки.

В настоящее время покупателям Tesla в Австралии, Гонконге и Европе доступен стриминговый сервис Spotify, а в Канаде и США компания работает с сервисом Slacker, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что Tesla в скором времени заключит договор о старте сборки электромобилей на китайской территории. 

#tesla
Тимур Румянцев
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