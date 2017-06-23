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Общество
Синоптики пообещали москвичам прохладные выходные
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Синоптики пообещали москвичам прохладные выходные

11:06  23 Июня 2017  /обновлено: 11:24  23 Июня 2017
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Синоптики пообещали москвичам прохладные выходные

Москва, 23 июня. Выходные дни будут прохладными в российской столице, они пройдут без существенных осадков, сообщили в погодном центре «Фобос».

Синоптики прогнозируют прохладную погоду в эти выходные в Москве.  По словам специалиста погодного центра «Фобос», суббота и воскресенье пройдут без существенных осадков и при относительно низком атмосферном давлении 740-741 миллиметр ртутного столба. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах  +18… +20°С , в Подмосковье — от +16 до + 21°С.

Ирина Селезнева
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