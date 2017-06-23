Синоптики пообещали москвичам прохладные выходные

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Москва, 23 июня. Выходные дни будут прохладными в российской столице, они пройдут без существенных осадков, сообщили в погодном центре «Фобос».

Синоптики прогнозируют прохладную погоду в эти выходные в Москве. По словам специалиста погодного центра «Фобос», суббота и воскресенье пройдут без существенных осадков и при относительно низком атмосферном давлении 740-741 миллиметр ртутного столба. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +18… +20°С , в Подмосковье — от +16 до + 21°С.