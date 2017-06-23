США приостановили импорт говядины из Бразилии из-за «мясного скандала»

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 23 июня. США нанесли серьезный удар по бразильскому рынку, отказавшись от закупки мяса из соображений санитарной безопасности. Об эмбарго сегодня сообщил глава министерства сельского хозяйства США Сонни Пердью.

«У нас снова есть озабоченность по поводу качества продукции, предназначенной для американского рынка», — пояснил он.

Бразильский мясной рынок и без того переживает не самые лучшие времена. Недавний скандал, связанный с мошенничеством, уже вынудил многие страны отказаться от закупок в Бразилии.

Напомним, проведенная правоохранительными органами спецоперация выявила схемы обхода санитарных норм. Замешанными в скандале оказались крупные чиновники и частные компании.

В США заявили, что не снимут запрет, пока не будут уверены в безопасности поставляемого мяса.