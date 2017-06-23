Бранитесь? Мы идем к вам домой. Колонка Дмитрия Лекуха

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Мне крайне любопытно: есть ли у наших уважаемых депутатов какие-то более важные дела, чем улучшать нравственность граждан на их частной территории? Неужели все куда более важные вопросы уже разрешены?

Жила-была одна статья кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), которая регламентировала, что считать мелким хулиганством. И было в ней записано, что мелкое хулиганство «есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества». Работала она, признаться, довольно посредственно, но при этом — все же была.

А теперь комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал в четверг принять в первом чтении законопроект, которым ужесточается административная ответственность за мелкое хулиганство. В том числе — за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье. Собственно, речь идет о поправках в КоАП, которые были внесены на рассмотрение группой депутатов фракции «Единая Россия» еще прежнего созыва, в далеком и «досанкционном» 2014 году.

Все просто. Формулу предполагается изменить следующим образом: убрать формулировку про «общественные места». Цитируем по специальной «пояснительной записке».

«Это необходимо «для устранения имеющегося правового пробела, затрудняющего в настоящее время привлечение к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан не только в общественных местах, но и в жилых помещениях, в том числе совершаемые на почве семейно-бытовых конфликтов».

Ибо «нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, имеющие многообразные формы проявления, снижают качество жизни законопослушных граждан, отрицательно влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних, создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности».

Короче, мужики. Сейчас приходишь «поддатым» домой – и не надо бояться больше ни «ах ты, козел», ни скалки. Она тебя скалкой или просто матерком, а ты — заявление в полицию. И пей себе спокойно еще 15 суток, пока жена «исправляется». Красота! Демократия, так сказать, и права человека во всем доступном разнообразии.

А теперь серьезно.

Уважаемые граждане депутаты, вас никто не уполномочивал строить «дивный новый мир» и даже никто не избирал, по принципу партийного демократического централизма, секретарями партии. Поэтому заклинаю: не лезьте в частную жизнь граждан, в семейную приватность и в то, что называется на специальном юридическом языке «сферой естественного права». Мы этого не поймем. Не смейте, допустим, решать, кому как кричать «гол!» у себя дома, когда он смотрит по своему телевизору футбол. Не пытайтесь регулировать, как разговаривают муж с женой: иной раз, знаете ли, милые бранятся — только тешатся. Равно, как и забудьте про вашу «ювенальную юстицию»: ибо если вы думаете, что лучше родителей знаете, как воспитывать детей, то глубоко заблуждаетесь.

Оставьте в покое людей хотя бы у них дома, в их «крепости», в их «приватной зоне», на их «территории личной свободы», куда без соответствующего ордера или решения суда не имеют права заходить даже, кстати, полицейские.

Потому вы можете сколько угодно пытаться регулировать жизнь общественную, но даже не думайте вторгаться в личную, частную, приватную жизнь. Она для людей не менее священна, чем для вас ваша задекларированная и не очень «частная собственность». Не считайте себя, пожалуйста, святее Папы Римского.

А если считаете себя святыми — научитесь ходить по воде.