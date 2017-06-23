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Политика
Россия может попросить Польшу вернуть памятники и останки советских солдат
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Россия может попросить Польшу вернуть памятники и останки советских солдат

17:22  23 Июня 2017
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Россия может попросить Польшу вернуть памятники и останки советских солдат

Москва, 23 июня. После принятия Сеймом Польши закона о сносе памятников советским воинам Госдума должна попросить Варшаву забрать их в Россию, заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Нилов подчеркнул, что после решения Варшавы о сносе советских памятников Госдуме РФ следует сделать заявление. Он предлагает забрать у Польши советские памятники, от которых в Варшаве хотят избавиться.

«Не разрушайте памятники  — верните,  — констатировал он,  — в Калининградской области достаточное количество мест, где они могут быть установлены».

Россия может попросить Польшу вернуть памятники и останки советских солдат

Нилов также предложил осуществить эксгумацию захороненных в Польше бойцов Красной Армии.

«Верните останки наших отцов,  — добавил российский политик.  — Мы не нуждаемся в том, чтобы вы там, плюя на память отцов, пока оставляли могилы».

Накануне российский сенатор Алексей Пушков назвал аморальным решение сейма Польши о сносе памятников советской эпохи. 

 

Катерина Тимошенская
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