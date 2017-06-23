Ирак: шиитское ополчение начало наступление на ИГ в Дияле

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Баакуба, 23 июня. Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» объявило о начале полномасштабного наступления на боевиков «Исламского государства»* в район Нафт-Хана.

Местные источники в Ираке сообщают, что наступление ополчения шиитов с воздуха поддержат боевые самолеты ВВС Ирака. Район Нафт-Хана на северо-востоке иракской провинции Дияла считается стратегически важным благодаря его удачному расположению около крупных автомобильных трасс.

Отмечается, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в данный момент занимают ключевые позиции в этом районе и перекрывают сообщение провинции Дияла с Киркуком и Салахаддином.

* Организация запрещена на территории РФ.