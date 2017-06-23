США и Украина отменили наблюдательный полет над РФ из-за сломанного самолета

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Москва, 23 июня. Совместный наблюдательный полет украинских и американских инспекторов над Россией был отменен из-за поломки самолета.

Как уточняет газета Минобороны РФ «Красная звезда», полет должен был проходить на американском самолете наблюдения ОС-1356, однако американская сторона отменила полет в связи с неисправностью воздушного судна.

Как сообщал начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, полеты в рамках реализации международного Договора по открытому небу были запланированы в период с 19 по 24 июня.