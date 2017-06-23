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Общество
Шведскому бригу Tre Cronor заменили алые паруса в Петербурге
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Шведскому бригу Tre Cronor заменили алые паруса в Петербурге

10:56  23 Июня 2017
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Шведскому бригу Tre Cronor заменили алые паруса в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июня. Шведский парусник Tre Cronor готов к празднику выпускников в северной столице – старые алые паруса заменили на новые.

Сегодня вечером для выпускников Петербурга и гостей столицы на Дворцовой стартует праздник «Алые паруса». Роскошный шведский парусник полностью готов к мероприятию – паруса проверены на дефекты и заменены на новые. Это правило стало обязательным после того, как на складе мыши проели дыры в алых парусах. Устроителям мероприятия пришлось в спешке решать проблему.

Шведскому бригу Tre Cronor заменили алые паруса в Петербурге

Сейчас бриг Tre Cronor носит второй комплект парусов – ткань прежних парусов пострадала от фейерверков. Напомним, что марафон «Алых парусов» начнется в 22-00, он будет транаслироваться в прямом эфире, на сцене выступит «Мумий Тролль», Серебро, Макс Барских и другие артисты, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».

Ирина Селезнева
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