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Происшествия
СК РФ расследует обрушение на шахте в Коми
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СК РФ расследует обрушение на шахте в Коми

10:54  23 Июня 2017
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СК РФ расследует обрушение на шахте в Коми

Сыктывкар, 23 июня. По факту ЧП на шахте АО «Интауголь» в Республике Коми, где произошло обрушение горной породы, проводится доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Согласно приведенным данным, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что при обрушении пострадали два человека. Один человек получил травмы средней степени тяжести, второй продолжает находиться под завалом. 

#коми #шахтеры
Тимур Румянцев
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