СК РФ расследует обрушение на шахте в Коми

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Сыктывкар, 23 июня. По факту ЧП на шахте АО «Интауголь» в Республике Коми, где произошло обрушение горной породы, проводится доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Согласно приведенным данным, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что при обрушении пострадали два человека. Один человек получил травмы средней степени тяжести, второй продолжает находиться под завалом.