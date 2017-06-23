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Фильм режиссера Болотникова «Пальмира» будет основан на реальных событиях
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Фильм режиссера Болотникова «Пальмира» будет основан на реальных событиях

10:51  23 Июня 2017
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Фильм режиссера Болотникова «Пальмира» будет основан на реальных событиях

Шанхай, 23 июня. Новая кинолента расскажет о дагестанском враче, который отправился в Сирию на поиски своей семьи.

Создатели первой российско-сирийской ленты рассказывают, что «Пальмира», которая будет сниматься в САР, основана на реальных событиях. Подробности сообщил режиссер Иван Болотников на Шанхайском международном кинофестивале.

Режиссер отметил, что проект является международным, участие в нем примут разные страны. В сентябре съемочная группа отправится в Сирию для поисков безопасного региона, в котором можно будет снимать фильм. Основная часть съемок пройдет зимой и весной будущего года. Премьера «Пальмиры», скорее всего, состоится в 2019 году.

Фильм режиссера Болотникова «Пальмира» будет основан на реальных событиях

#сирия #пальмира #фильм #иван болотников
Алексей Громов
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