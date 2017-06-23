ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР за сутки
Донецк, 23 июня. Украинские силовики обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщили в оперативном командовании ДНР.
По данным военных источников в ДНР, ВСУ за последние сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики», — констатировали в оперативном командовании региона.
Известно, что киевские силовики использовали артиллерийские и танковые орудия, минометы, вооружения БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие.
На данный момент известно о повреждении трех домостроений в поселках Александровка и Трудовские на западе Донецка. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении последних суток восемь раз обстреливали территорию Луганской народной республики.