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Новороссия
ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР за сутки
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ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР за сутки

10:53  23 Июня 2017
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ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР за сутки

Донецк, 23 июня. Украинские силовики обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщили в оперативном командовании ДНР.

По данным военных источников в ДНР, ВСУ за последние сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики», — констатировали в оперативном командовании региона.

Известно, что киевские силовики использовали артиллерийские и танковые орудия, минометы, вооружения БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие.

ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР за сутки

На данный момент известно о повреждении трех домостроений в поселках Александровка и Трудовские на западе Донецка. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении последних суток восемь раз обстреливали территорию Луганской народной республики.

Катерина Тимошенская
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