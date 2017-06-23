Алеппо: в освобожденном городе построят пять медицинских центров

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Алеппо, 23 июня. В восточной части крупнейшего города Сирии будут построены новейшие медицинские центры с самым современным оборудованием.

В департаменте здравоохранения Алеппо сообщили, что два центра займутся оказанием помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, еще три учреждения окажут людям основную медицинскую помощь. Центры смогут предоставить сирийцам все виды медицинских услуг.

Предусмотрено создание общих приемных, приемных для женщин и детей. Центры будут проводить вакцинацию, в аптеке жители Алеппо смогут получить необходимые лекарства. Все услуги, оказываемые центрами, будут предоставляться бесплатно, отметил глава департамента здравоохранения Алеппо.