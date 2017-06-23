Опознан один из погибших работников в канализации на западе Москвы

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Москва, 23 июня. Один из пяти погибших в канализационном коллекторе в Москве был опознан, он является гражданином Киргизии, сообщила пресс-атташе посольства Гулбарчын Байымбетова.

Накануне в канализационном коллекторе по улице Боженко в Москве были обнаружены тела пяти мужчин, погибших при выполнении работ по откачиванию жидкости. По данным источника, среди погибших двое граждан Киргизии, двое – Украины и один россиянин. По предварительной версии они отравились метаном.

«Одного опознали – точно наш, а у второго паспорта нет. Но сегодня в 10 часов будет опознание», — сообщила пресс-атташе посольства Гулбарчын Байымбетова. По ее словам, сотрудники посольства Киргизии в Москве побывали на месте инцидента и выехали на опознание второго погибшего работника.