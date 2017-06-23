Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо, Латакия и Хама

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Москва, 23 июня. Российская сторона зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Сирийской республике за минувшие сутки. Как говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации, Турция заявила о 12 случаях стрельбы.

Согласно приведенным данным, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала нарушения в провинциях Дамаск – пять, Хама – одно, Латакия – пять, Алеппо – два. Турецкая сторона заявила о случаях стрельбы в провинциях Даръа – четыре, Дамаск – шесть, Хомс – одно, Хама – одно.

Основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, контролируемых боевиками запрещенных в РФ террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламское государство»* (ИГ*).

* Организация запрещена на территории РФ.