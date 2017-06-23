Почти половина россиян имеют претензии к качеству соцобслуживания

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Москва, 23 июня. 48% россиян, принявших участие в онлайн-голосовании, которое проводила Счетная палата, не удовлетворены качеством социального обслуживания.

И эксперты не удивлены такими результатами. Они считают, что у граждан РФ есть все основания для высказывания претензий. Как пишет сегодня газета «Известия», сокращение количества центров соцобслуживания отнюдь не способствует повышению качества работы всей сферы, список предоставляемых услуг не впечатляет, а профессионализм многих сотрудников подвергается сомнению. Существенное влияние на это оказывают и мизерные зарплаты, за которые соглашаются работать далеко не все.

В опросе Счетной палаты приняли участие прядка 3 тысяч человек со всех уголков России. Как показали результаты, наибольшее недовольство вызвала работа соцсферы в Петербурге, Воронежской и Тульской областях.

А вот в Москве, Краснодарском крае, Рязанской, Архангельской и Владимирской областях дело обстоит совершенно иначе. Жители этих регионов высказали больше позитивных отзывов.