Прокуратура МО отказала в обеспечении безопасности сбившей «пьяного» мальчика женщине

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Москва, 23 июня. Прокуратура Московской области отказала адвокату Ольги Алисовой, которая ходатайствовала об обеспечении безопасности жизни женщины, которая сбила пьяного шестилетнего мальчика в Подмосковье.

Как стало известно ФАН, прокуратура МО отказала адвокату женщины в просьбе обезопасить Алисову от угроз и оскорблений. Прокуратура не увидела угрозы для жизни подозреваемой: физических нападений не было, а все высказывания в интернете не подкреплены действиями.

Напомним, несколько дней назад в подмосковном Железнодорожном женщина насмерть сбила шестилетнего ребенка на автомобиле. Позже стало известно, что в крови сбитого ребенка якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила эту информацию.