Новороссия сегодня: теракт «Правого сектора» в ДНР, прозрение ОБСЕ, ЛНР под прицелом СМИ

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Донбасс, 23 июня. Теракт в Марьинке. ОБСЕ признала ответственность Киева. Украинские журналисты глумятся над жителями ЛНР. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

На линии огня

За прошедшие сутки киевские силовики выпустили по территории населенных пунктов ДНР и ЛНР 260 боеприпасов различного типа и калибра. Обстрелам подверглись 16 населенных пунктов. В ДНР в результате обстрелов полностью разрушены четыре жилых дома.

Разведка ДНР зафиксировала местонахождение трех единиц гаубиц Д-30 (калибр 122 мм) и четырех единиц буксируемых пушек «Гиацинт-Б» (152 мм). Указанные вооружения расположены внутри зон разграничения.

Теракт в Марьинке

Утром 22 июня украинские СМИ заявили об обстреле ВС ДНР Марьинки (ул. Садовая), которая находится под контролем ВСУ, в результате чего ранения получила мирная жительница. В донецком командовании опубликовали разведданные, согласно которым для проведения провокации в район Марьинки из Авдеевки украинской стороной было переброшено подразделение ДУК «Правый сектор»* (запрещена в РФ). Они и осуществило теракт.

В это же время донецкие военные зафиксировали обстрел из Марьинки прифронтового населенного пункта Александровка ДНР (улицы Шевченко и Челюскинцев). Жители Марьинки сообщили об исходящих выстрелах из района временной дислокации националистов. Кроме того, подписчики группы «Марьинка 24» в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях к утренней сводке писали об исходящих обстрелах в сторону Александровки и Трудовских (прифронтовые к Марьинке районы ДНР), позже эти комментарии были удалены.

Прозрение Хуга

В интервью DW заместитель руководителя миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, только что вернувшийся из Донбасса, заявил, что обе стороны конфликта нарушают минские соглашения. Они препятствуют расследованию недавнего подрыва автомобиля миссии близ Луганска с погибшим членом СММ.

Что касается республик Донбасса — здесь все вписывается в общепринятую Западом концепцию «во всем виноваты ДНР и ЛНР». Примечательно другое — то, что Хуг признал вину за Киевом в контексте препятствования расследованию. Хотя нет формальных причин украинцам тормозить расследование. В связи с тем, что в гибели члена СММ обвинили ополченцев. Следовательно, Украина должна быть заинтересована в скорейшем установлении всех фактов.

Ранее представители народных республик уже представляли доказательства причастности украинской ДРГ к подрыву машины миссии.

Слезы Тымчука

«Донбасс ненавидит Россию… Но российские каналы надо блокировать». Именно так заявил нардеп Украины Дмитрий Тымчук в интервью одному из украинских СМИ, а остальные тут же подхватили. По мнению политика, не подтвержденному социсследованиями или словами самих жителей Донбасса, граждане народных республик ненавидят Россию, которая — единственная — оказывает реальную помощь и поддержку ДНР и ЛНР. Примечательно, но Украину, по словам депутата, также не любят и винят во всех бедах.

По логике народного избранника, за которого, кстати, не голосовал ни один из тех самых четырех миллионов граждан, всем жителям республик нужно выйти на площади и сделать массовое харакири. При этом, как считает депутат, министерству информполитики Украины необходимо заблокировать в Донбассе все российские телеканалы, которые почему-то пользуются особой популярностью у «ненавидящих» Россию граждан.

Луганск «под прицелом»

«Луганчане массово бегут из города». С таким заголовком вышли вчера некоторые СМИ Украины. Они представили фото большой очереди на автобус в Станицу Луганскую (контролируется Киевом) на одной из остановок Луганска. В свойственной себе манере украинские СМИ используют оценочные суждения, оскорбления и издевательства в адрес горожан.

Факты таких очередей действительно есть, но люди не бегут из города. Они вынуждены ехать для оформления заработанных за всю жизнь пенсий и иных соцпособий, которых Киев лишил мирных граждан, поставив их на грань выживания.

* Организация запрещена на территории РФ.