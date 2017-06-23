Правительство предложило упростить регистрацию брака в России

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Москва, 23 июня. Правительство РФ внесло законопроект на рассмотрение Госдумы, оптимизирующий подачу заявления о регистрации брака в электронном виде.

Законопроект исключает необходимость представления копий документов, которые удостоверяют личность и подтверждают семейный статус желающих вступить в брак. Заявление предлагается подавать через Единый портал госуслуг в электронном виде, а сведения будут проверять в момент личной явки для регистрации брака.

В настоящий момент россияне вынуждены подавать документы дважды – сначала копии, а затем оригинал при личной явке в ЗАГС. Известно, что кабмин одобрил законопроект 15 июня, пишет «Подмосковье 360»