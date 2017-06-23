Мусорный полигон в Балашихе превратят в зону отдыха

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Москва, 23 июня. Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе в ближайшие два года превратят в зону отдыха, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

С 23 июня в «Кучино» закрыт ввоз мусора. Полигон будет подвергнут экологическому обезвреживанию.

«Мы очень надеемся на то, что через два года, когда закончится рекультивация полигона, жители будут воспринимать его как место, где можно будет провести время», — цитирует Когана РИАМО.

Он отметил, что подобные полигоны часто становятся горными спусками, экстрим-парками и площадками, где людям можно заниматься разными видами спорта.

Ранее Коган отметил, что необходимо будет провести дообследование полигона, ущерб, который наносится окружающей среде, будет ликвидирован.