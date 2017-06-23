Глава Керчи досрочно сложила полномочия

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Симферополь, 23 июня. Председатель Керченского горсовета, глава муниципального образования Керчи Лариса Щербула прекратила свои полномочия. Как информирует сайт городского совета, на этом посту ее заменит Николай Гусаков.

Так, в сообщении сказано, что Щербулина написала заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Решение предложить на пост главы муниципального образования заместителя председателя Керченского горсовета Николая Гусакова было принято на внеочередной конференции керченского отделения партии «Единая Россия».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителей региональных СУ СК, МВД, УФСИН, а также транспортного прокурора.