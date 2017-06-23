Антиреклама вызвала всплеск продаж гомеопатических препаратов

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Москва, 23 июня. Россияне стали активнее приобретать гомеопатические средства. Продажи таких препаратов выросли на 10%. Об этом сегодня пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство DSM Group.

Такой рост популярности эксперты связывают с заявлением о лженаучности гомеопатии, сделанным Российской академией наук в феврале этого года. Эта тема широко обсуждалась в СМИ, выступали различные специалисты, приводя доводы за и против.

Все это, говорят аналитики, послужило хорошей рекламой гомеопатическим средствам, которые на фоне разгоревшегося скандала упали в цене. В итоге аптеки за последние три месяца продали почти 7 млн упаковок препаратов этой категории. За тот же период прошлого года удалось реализовать лишь 6,2 млн пачек.