Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Для арабского шейха на базе Ram 1500 собрали Ford Mustang
Triangle Created with Sketch.

Для арабского шейха на базе Ram 1500 собрали Ford Mustang

10:52  23 Июня 2017
931

Для арабского шейха на базе Ram 1500 собрали Ford Mustang

Эр-Рияд, 23 июня. Самый большой в мире Ford Mustang построили для арабского шейха. Для этого кузов спорткара установили на шасси пикапа Ram. Об этом сообщает на своем сайте дизайнер Хуссейн Аль-Багали.

Аль-Багали выполнил заказ для шейха Хамада бин Хамдана аль Нахьяна. Постройка автомобиля в стилистике 1920-х гг. заняла семь месяцев. 

Для того, чтобы построить самый большой в мире Ford Mustang, его кузов установили на шасси пикапа Ram 1500 2015 модельного года. Двигатель уникальная машина позаимствовала от Ford Mustang — это 6,4-литровый мотор Hemi V8. 

Машина является единственной в своем роде. Что касается технических особенностей конструкции, то известно, что кузов Ford Mustang «растянули», а также подготовили для него новые кузовные панели. Автомобиль является полноприводным. Других подробностей о машине нет. 

Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть