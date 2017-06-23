Для арабского шейха на базе Ram 1500 собрали Ford Mustang

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Эр-Рияд, 23 июня. Самый большой в мире Ford Mustang построили для арабского шейха. Для этого кузов спорткара установили на шасси пикапа Ram. Об этом сообщает на своем сайте дизайнер Хуссейн Аль-Багали.

Аль-Багали выполнил заказ для шейха Хамада бин Хамдана аль Нахьяна. Постройка автомобиля в стилистике 1920-х гг. заняла семь месяцев.

Для того, чтобы построить самый большой в мире Ford Mustang, его кузов установили на шасси пикапа Ram 1500 2015 модельного года. Двигатель уникальная машина позаимствовала от Ford Mustang — это 6,4-литровый мотор Hemi V8.

Машина является единственной в своем роде. Что касается технических особенностей конструкции, то известно, что кузов Ford Mustang «растянули», а также подготовили для него новые кузовные панели. Автомобиль является полноприводным. Других подробностей о машине нет.