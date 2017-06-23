Всеармейский «Дорожный патруль»: это не кинобоевик. Тут все настоящее!

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Натужный звук двигателя автомобиля, иногда перерастающий в рев. Визг тормозов на крутых поворотах. Дымящаяся резина скатов и фонтаны брызг из под колес. Напряженная гонка прерывается хлестко бьющими по барабанным перепонкам звуками выстрелов. Нет, это не съемки кинобоевика. Это… эстафета.

Шустрик

— Есть у них там такой шустрик, что просто ой! — майор эмоционально рубанул воздух ребром ладони. Стоящие рядом люди в погонах закивали. Да, судя по тому, как ловко машина с надписью «Военная автоинспекция» на борту вписывалась в повороты, пилотировал автомобиль еще тот «шустрик»! Впрочем, тут такие были почти все. Тут, это на Всеармейском этапе международного конкурса «Дорожный патруль», впервые проводимого Министерством обороны в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2017».

В соревнованиях приняли участие команды военных автомобильных инспекций четырех военных округов и Северного флота, сборная 100-й военной автомобильной инспекции из Москвы, а также команды от Росгвардии и ГИБДД МВД России. Конкурс проходил на полигоне «Ногинский» Военного института Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации». К участию в «Дорожном патруле» были допущены военнослужащие, проходившие службу по контракту не менее двух лет в подразделениях, на которые возложена задача по обеспечению безопасности дорожного движения.

Неописуемый драйв

Собственно, сам «Дорожный патруль» состоял из двух соревнований: военно-технической эстафеты и соревнование специалистов. В свою очередь военно-техническая эстафета включала в себя соревнование по проверке на старте внешних световых приборов автомобиля, выполнении стрельб из автомата и пистолета, оказание помощи пострадавшим в условном дорожно-транспортном происшествии и ликвидации пожара при дорожно-транспортном происшествии.

Со стороны все это смотрелось чрезвычайно зрелищно. Быстрый осмотр световых приборов, отмашка флагом, машина с пробуксовкой срывалась с места и уходила на трассу. Проносилась по косогору (уклон порядка 33 градусов) и оттормаживалась перед стрельбищем. Водитель выпрыгивал из машины и бежал на огневую позицию. По пути он встречался с группой из пяти помощников, которые за считанные секунды (рекорд — 3 секунды!) надевали на инспектора ВАИ шлем и бронежилет. Затем — «К бою готов!» и стрельба стоя, с колена, лежа из пистолета Макарова и автомата Калашникова. За каждый промах — штраф. Отстрелявшийся несся обратно к своей машине, по пути с помощью все той же пятерки успевая избавиться от шлема и «броника». Прогазовка и машина уходила штурмовать насыпь, за которой участника соревнований еще поджидали площадка для оказания помощи пострадавшему при ДТП, площадка по тушению пожара при ДТП, «змейка» и, наконец, передача эстафетной палочки, в роли которой выступал разумеется жезл регулировщика. Драйв неописуемый!

Люди выкладываются полностью

Пока участники соревнований мчались к заветному финишу, корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с несколькими офицерами, имеющими самое прямое отношение к организации и проведению Всеармейского этапа международного конкурса «Дорожный патруль».

Майор Яков Пресняков, начальник 69-й территориальной Военной автомобильной инспекции.

— Яков Николаевич, зачем нужны соревнования, подобные «Дорожному патрулю»?

— Чтобы сотрудники ВАИ могли проверить себя в деле, чтобы они могли показать свои способности. Чтобы зритель мог увидеть, что такое действующая армия в целом, и что такое Военная автомобильная инспекция в частности. Чем чаще будут проводиться соревнования, подобные «Дорожному патрулю», тем выше будет престиж Армии, в конце концов. Вы же видите, эти соревнования — не постановка. Тут все настоящее — подготовка, усилия, переживания… Участники и техперсонал выкладываются на соревнованиях полностью.

— Машины, на которых выступают участники, к соревнованиям как-то специально готовят? Например — максимально облегчают, ставят более мощные двигатели?

— Участники выступают на технике, которая состоит на оснащении подразделений ВАИ и ГИБДД.

— Т.е. это обычные линейные машины?

— Да. Их, конечно, тщательно осматривают и проверяют, но никакие изменения в конструкцию автомобилей не вносятся.

— Какое соревнование «Дорожного патруля» на ваш взгляд является наиболее трудным?

— Думаю, что это военно-техническая эстафета. Во время ее прохождения большую роль играют не только личные качества участников, но и умение военнослужащих работать в команде.

Неожиданный накал эмоций

Полковник Игорь Ищеркин, главный судья соревнований.

— Игорь Сергеевич, насколько серьезной была подготовка команд, принимающих участие во Всеармейском этапе международного конкурса «Дорожный патруль»?

— Команды готовились качественно. Понимаете, среди соревнующихся участников случайных людей нет. Перед тем как попасть сюда, на полигон «Ногинский», все участники прошли отбор в региональных ВАИ, завоевав право представлять свою инспекцию на общероссийском турнире. Именно хорошей подготовкой команд можно объяснить ту напряженность соревнований, свидетелями которой мы являемся. Мы впервые проводим «Дорожный патруль» и, честно говоря, такого накала эмоций не ожидали.

— Вы сами за кого-нибудь болеете?

— Провокационный вопрос. Судейский статус обязывает меня быть не предвзятым и удерживает от выражения симпатий той или иной команде. Но если на секунду забыть об этом, то… То глубоко внутри себя я болею, конечно, за наших.

— Победителям достанутся призы?

— Не только. Призеры Всеармейского этапа соревнования «Дорожный патруль» получат право принять участие в международном конкурсе, который будет проходить в период с 5 по 10 августа 2017 года на этом же полигоне «Ногинский».

Это не показуха

Полковник Константин Курочкин, заместитель начальника Военной автомобильной инспекции МО РФ Главного управления военной полиции МО РФ.

— Константин Юрьевич, некоторым обывателям «Дорожный патруль» кажется показухой. Что бы вы им ответили?

— Данные соревнования способствуют сплочению воинских коллективов ВАИ, ведь участники «Дорожного патруля» прибыли на наш полигон не из одного, а из разных военных округов. К тому же, помимо них в турнире принимают участие команды от Росгвардии и ГИБДД МВД России, что существенно расширяет возможности по отработке взаимодействия и взаимопомощи между военнослужащими военной автомобильной инспекции. И это отнюдь не показуха. Все это пригодится в будущем при решении задач в повседневной деятельности по сопровождению воинских колонн и транспортных средств, перевозящих опасные грузы. При обеспечении специальных мероприятий, при проверках воинских частей по безопасности дорожного движения, наконец. К тому же, все элементы, которые демонстрируются участниками соревнований, являются основой боевой и специальной подготовки ВАИ Вооруженных сил. «Дорожный патруль» добавляет к этой подготовке элемент соревновательности, т.е. усиливает стимул стать лучшим.