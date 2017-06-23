США направили в Сирию гуманитарную миссию из семи человек

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Вашингтон, 23 июня. Администрация Дональда Трампа направляет в Сирию группу гражданских, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию в регионах, которые были освобождены поддерживаемой США оппозицией от боевиков ИГ*, пишет New York Times.

США направляет в Сирию миссию из семи человек, среди которых представители Госдепартамента и сотрудники спецслужб. Информация об отправке группы американцев в САР не была обнародована, однако, по данным New York Times, они намерены предотвратить гуманитарный кризис в стране.

«Наши усилия в освобожденных от ИГ(террористическая организация запрещена в России) районах будут исключительно сосредоточены на стабилизации и удовлетворении потребностей мирных жителей, чтобы позволить им вернуться домой и не дать вернуться ИГ», — говорится в комментарии Госдепартамента США.

Здесь также отмечается, что группа намерена предоставить гуманитарную помощь нуждающимся, помочь зачистить региона от оставшихся взрывчатых веществ, а также восстановить жизненно важную инфраструктуру. Западное издание считает, что усилия миссии из семи человек могут быть недостаточными для решения проблем миллиона сирийцев.

* Организация запрещена на территории РФ.