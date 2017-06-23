Более 150 миллионов рублей похитили с банковского счета «Москлирингцентра»

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Москва, 23 июня. С банковского счета «Москлирингцентра» похитили 152 миллиона рублей, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По последним данным, хищение миллионов рублей произошло с 18 часов 16 апреля по 9 утра 17 апреля текущего года. Общая сумма украденного с банковского счета «Москлирингцентра» достигает 152 миллионов рублей.

О пропаже суммы в полицию сообщили только в июне. Предполагается, что преступники осуществили несанкционированный доступ к платежному серверу, перевели деньги на банковские карты разных банков (более 20).

Ранее сообщалось, что более миллиарда рублей похитили мошенники с банковских карт россиян за 2016 год.