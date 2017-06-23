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Польша возобновила закачку российского газа из Германии
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Польша возобновила закачку российского газа из Германии

10:12  23 Июня 2017
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Польша возобновила закачку российского газа из Германии

Варшава, 23 июня. Утром в пятницу Польша приступила к закачке в свою газотранспортную систему российского газа, поставляемого по трубопроводу Ямал — Европа. Соответствующая информация приводится в сообщении оператора польской газотранспортной системы Gaz-System.

Согласно приведенным данным, прием натурального газа возобновляется в национальную газотранспортную система через трубопровод «Ямал» из-за улучшения его качества, передает газета «Известия».

Напомним, накануне сообщалось, что российская компания «Газпром» возобновила поставки газа контрактного качества в газотранспортную систему Польши,

#польша #газ
Тимур Румянцев
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