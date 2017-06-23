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Происшествия
Убитую в Цивильске 11-летнюю девочку изнасиловали и задушили
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Убитую в Цивильске 11-летнюю девочку изнасиловали и задушили

10:02  23 Июня 2017
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Убитую в Цивильске 11-летнюю девочку изнасиловали и задушили

Цивильск (Чувашия), 23 июня. Пропавшая и впоследствии найденная мертвой девочка из Цивильска в Чувашии была изнасилована и, предположительно, задушена, сообщил источник ФАН. 

Проведенная экспертиза показала повреждение девственной плевы. По предварительным данным, 11-летнюю девочку задушили; более точные данные будут предоставлены после дополнительных исследований. 

Напомним, 15 июня в чувашском городе Цивильск пропала 11-летняя девочка. 22 июня ее тело было найдено в гараже; имелись признаки насильственной смерти. Предположительно, девочка играла на детской площадке, а потом решила пойти за гаражи в туалет, где ее и схватил преступник — мужчина 1994 года рождения. Он написал явку с повинной. 

#чувашия #цивильск
Алексей Громов
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