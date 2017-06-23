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Путин призвал выпускников реализовывать самые смелые амбиции
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Путин призвал выпускников реализовывать самые смелые амбиции

9:59  23 Июня 2017
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Путин призвал выпускников реализовывать самые смелые амбиции

Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ 2017 года, пожелав им добиться успеха.

Президент обратился к выпускникам школ. Он отметил, что 23 июня для них особенный день, когда они покидают стены родных учебных заведений. Президент подчеркнул, что страна нуждается в них, в их талантах и энергии.

«Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто- то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения, — говорится в поздравительном послании главы государства. — Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал».

Путин призвал выпускников реализовывать самые смелые амбиции

23 июня в Санкт-Петербурге наводят последний лоск, чтобы встретить самый знаменитый праздник выпускников «Алые паруса».

#путин
Катерина Тимошенская
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