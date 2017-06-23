Зачистка перед выборами: что ждет Игоря Гужву после ареста

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Украинская партия «Оппозиционный блок» обратилась к международному сообществу с призывом — помочь освободить владельца интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву. Главного редактора сайта обвиняют в вымогательстве, взятке и неуплате налогов. В ситуации с задержанием Гужвы разбиралось Федеральное агентство новостей.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва задержан в Киеве. Как утверждают правоохранители, он требовал и получил 10 тысяч долларов от действующего политика за молчание и неразмещение компрометирующих материалов. Луценко рассказал, что у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе интернет-издания прошли обыски.

Сам Гужва успел озвучить свою позицию, несмотря на то, что телефон у него отобрали — через адвоката Елену Лукаш. По его словам, около месяца назад на редактора вышли люди от нардепа Дмитрия Линько из «Радикальной партии» и предложили 20 тысяч долларов за снятие некоторых текстов про лидера фракции Олега Ляшко. Гужва отказался. Ему этого не простили и устроили провокацию.

«Политика украинской власти очевидна. Вспомним убийство Олеся Бузины, убийство Павла Шеремета, аресты многих журналистов. Гужва не первый и не последний. Киев пытается запугать всех инакомыслящих журналистов. На Украине их не так много. Подавляющее большинство предпочитает писать всякую чушь об успеха безвиза, о вымышленном и небывалом росте экономики. И только редкие журналисты находят в себе смелость и ответственность перед народом, выступая с критическими замечаниями. И на них обрушивается тоталитарная система», — считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он напомнил, что, к примеру, президент Франции Макрон поднимает вопросы перед Путиным о каких-то непонятных журналистах, которых якобы задержали в России.

«Но у того же Макрона не находится ни одного слова, чтобы сказать о десятках журналистов, которые сидят в тюрьме. Тому же Руслану Коцабе отменили оправдательный приговор и сейчас снова возобновили уголовное дело. Это человек, который два с половиной года отсидел в тюрьме только за высказывание о том, что он против войны в Донбассе. Ни один лидер ЕС не сказал ни слова осуждения. Все те, кто выступает в качестве оппонентов власти, вынуждены уехать из страны. Известный блогер Шарий тому яркий пример», — говорит Азаров.

Выяснилось, что обыск в офисе «Страны.ua» проводился без решения следственного судьи. Значит, законных оснований для его проведения просто не было: ведь никто не преследовал преступника и не спасал жизни людей.

«Делом Гужвы занялась Елена Лукаш, потому надеюсь, что дело развалится очень быстро. Даже в ходе видеофиксации обыска она обнаружила столько явных нарушений закона, что я не представляю, как материалы этого обыска можно будет приобщить к делу. Хотя на Украине сейчас царит юридический беспредел, так что все возможно. В остальном понятно, что киевская власть готовится к досрочным выборам. Поэтому делается все для зачистки неугодных СМИ, которые еще способны писать что-то критичное (а таковых там осталось совсем немного). Ясно, что для этого будут использоваться любые методы и подниматься любые дела», — отметил в беседе с ФАН глава Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

Власть на Украине продолжает преследовать оппозиционные издания и журналистов, которые не идут у нее на поводу. Некоторые из них, опасаясь напряженной обстановки, отказались давать ФАН комментарии. Другие просили анонимности и были уверены: через несколько дней Гужву отпустят. «Преступление» у него не самое тяжкое. Но в свое время Гужву подозревали в уклонении от уплаты налогов и вызывали на допрос. Этот козырь Киев тоже может использовать против журналиста.

«Вызывает много сомнений тот факт, что об этом сообщил лично генпрокурор Луценко, который якобы присутствовал при задержании. Он не имеет юридического образования, а раньше работал журналистом, в том числе, и редактором в начале 2000-х годов. Именно Луценко в то время был уличен в том, что требовал и вымогал у депутатов и чиновников высокого ранга деньги. Там фигурируют суммы в 50 тысяч долларов — только за то, чтобы не публиковать те или иные материалы. Об этом пишут журналисты, которые на него работали», — выражает свою позицию журналист Юрий Кот.

Он отмечает, что Гужва — очень порядочный человек, профессионал высокого уровня.