«Зенит» рассматривает приобретение Йоветича и Джеко

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Санкт-Петербург, 23 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в сфере интересов петербургского футбольного клуба «Зенита» находятся нападающий «Ромы» Эдин Джеко и форвард «Интера» Стефан Йоветич.

За 31-летнего боснийца, ставшего с 29 голами лучшим бомбардиром Серии А, его клуб хочет выручить порядка 40 миллионов евро. Сам футболист рассчитывает получать 6 миллионов евро в год. По словам источника, от приобретения Джеко на таких условиях «Зенит», скорее всего, откажется.

Йоветич весеннюю часть минувшего чемпионата провел в аренде в «Севилье», за которую провел 21 матч, забил 6 голов и отдал 4 передачи. «Интер» и новый наставник команды Лучано Спалетти не против расставания с игроком, если оно принесет клубу 15 миллионов евро. «Зенит» готов предложить за 27-летнего черногорца 10 миллионов евро.

Накануне стало известно, что «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.