Милонов о выделении летального оружия Киеву: Порошенко — умелый шантажист

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Проект закона о выделении средств Минобороны США на следующий финансовый год будет включать в себя пункт об оказании военной помощи Киеву, в то числе летального характера, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри. Если законопроект будет принят, можно будет ожидать нового витка эскалации конфликта в Донбассе, считает член комитета Государственной думы РФ по международным делам Виталий Милонов.

«Законопроект точно будет включать в себя военную помощь для Украины и призыв к администрации президента США Дональда Трампа предоставить летальную помощь, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии с Востока», — подчеркнул Торнбери.

Конгрессмен уверен, что Киев сможет правильно распорядиться полученными из Штатов деньгами и выстроить новую оборону с учетом всего имеющегося в распоряжении ВСУ и предоставленного армией США летального вооружения.

«Подобным изменениям в политике США не стоит удивляться, хотя понятно, что если диким обезьянам дать оружие, то они тут же втюхают его каким-нибудь террористам с Ближнего Востока и это оружие тут же будет обращено, в том числе против Соединенных Штатов. Что касается армии Украины — они совсем недавно переквалифицировались с трехлинейки Мосина и просто не умеют обращаться с современным западным вооружением. Но если военнослужащие армии США будут не только вооружать армию Украины, которая воюет против собственного народа, но и обучать ее, то можно спокойно ожидать нового витка конфронтации и напряженности в Донбассе», — поясняет ситуацию Милонов.

При этом депутат уверен, что если Киев все же решится на конфронтацию с использованием американского оружия, российская сторона просто не сможет остаться в стороне и будет помогать Донецкой и Луганской народным республикам.

«Если против мирного населения Донбасса будет применено новейшее оружие, то найдется возможность и у нас защитить эти регионы от киевской агрессии. Собственно говоря, Украина является государством-лузером, с отсутствующей централизованной властью, и черт знает какие там отряды «сомалийских пиратов»-украинских националистов смогут действительно внести дестабилизацию, поэтому поставлять оружие армии, которая не имеет четкого командования и четкого подчинения — нельзя», — продолжает Милонов.

Американский конгресс на протяжении трех лет закладывает в военном бюджете страны средства на оборонительные вооружения для Киева, постепенно эти суммы сокращались. В самом Пентагоне сообщают, что даже сейчас выделяют Украине только нелетальную помощь.

«Нужно понимать, что Вашингтон пока не готов ничего предоставлять Украине. Заявление Торнберри — это просто мнение, хотя я не исключаю, что США могли наградить Киев мандатом доверия после встречи Трампа и Порошенко. Сегодня всем уже стало понятно, что американские власти просто защищают свои активы, ведь в проект новой Украины было вложено слишком много денег. В ходе последнего визита в США Порошенко заявил американскому коллеге, что либо Европейский союз и Соединенные Штаты будут и дальше оказывать ему поддержку, и он будет отплачивать тем же, либо его пошатнувшийся авторитет не позволит ему сохранить себя в качестве президента Украины и придут новые, сложно прогнозируемые силы», — подчеркивает собеседник ФАН.

Именно по этой причине американскому политическому истеблишменту пришлось выбирать не по принципу лучшего, а по принципу наименьшего зла, когда у руля Украины стоит пусть и неумелый, но все же верный вассал.

«Порошенко уже давно набил оскомину и европейским и американским политикам, но к сожалению, он действительно умело ведет себя в роли шантажиста. Думаю, все это продлится до тех пор, пока Вашингтон не остановится на новой кандидатуре президента Украины, понятной для США», — заключил Милонов.

Напомним, сразу несколько фракций Верховной рады Украины готовы начать процедуру импичмента действующего президента Украины. Инициатором процедуры стала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. При этом идею импичмента Порошенко поддержали в Оппозиционном блоке и партии «Самопомощь», а также ряд внефракционных депутатов.