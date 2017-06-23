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Новости Сирии
Опубликовано видео удара кораблей ВМФ РФ крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии
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Опубликовано видео удара кораблей ВМФ РФ крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

9:52  23 Июня 2017
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Опубликовано видео удара кораблей ВМФ РФ крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

Москва, 23 июня. Опубликовано видео, на котором запечатлено нанесение российскими кораблями ударов ракетами «Калибр» по объектам террористов «Исламского государства»* в Сирии. 

На видео показан момент запуска ракет с военных кораблей, а также то, как «Калибры» бьют точно по объектам террористов запрещенного в России ИГ*. 

Ранее сообщалось, что фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» российской группировки ВМФ в Сирии нанесли ракетные удары по объектам террористов в провинции Хама. В частности, массированным ракетным ударом был уничтожен арсенал боевиков в районе населенного пункта Акербат. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #вмф рф
Владимир Багров
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