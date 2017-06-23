Опубликовано видео удара кораблей ВМФ РФ крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

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Москва, 23 июня. Опубликовано видео, на котором запечатлено нанесение российскими кораблями ударов ракетами «Калибр» по объектам террористов «Исламского государства»* в Сирии.

На видео показан момент запуска ракет с военных кораблей, а также то, как «Калибры» бьют точно по объектам террористов запрещенного в России ИГ*.

Ранее сообщалось, что фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» российской группировки ВМФ в Сирии нанесли ракетные удары по объектам террористов в провинции Хама. В частности, массированным ракетным ударом был уничтожен арсенал боевиков в районе населенного пункта Акербат.

* Организация запрещена на территории РФ.