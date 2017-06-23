Шесть человек погибли, 14 получили ранения при взрыве в Пакистане

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Исламабад, 23 июня. Шесть человек погибли при взрыве, который произошел в городе Кветта на западе Пакистана. По информации телеканала Geo TV, ранения получили не менее 14 человек.

На данный момент известно, что взрыв прогремел недалеко от офиса главы полиции провинции Белуджистан, административным центром которого является Кветта.

Напомним, накануне мощный взрыв прогремел в четверг рядом с полицейским участком в столице Сомали Могадишо. В результате теракта погибли четыре человека.