Пушков: США хотят реализовать сценарий раздела Сирии

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Обстановка в Сирии, несмотря на все меры по деэскалации напряженности, продолжает накаляться. Вашингтон наносит удары по проправительственным силам и сирийским военным. В свою очередь Россия отвечает выходом из меморандума о недопущении инцидентов в небе. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил о действиях США с членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, политиком, ученым и общественным деятелем, профессором МГИМО Алексеем Пушковым.

Стремление к доминированию

— США пытаются вернуть себе главенствующую роль в сирийских делах, — берет слово собеседник ФАН. — На протяжении длительного периода, особенно после освобождения Алеппо, они были не у дел, в стороне от основных событий. Инициатива была полностью у России в небе и у сирийской армии — на земле. Боевики несли потери, в основном отступали. И новая администрация США, насколько можно судить, решила использовать своих союзников в Сирии. Прежде всего, «Демократические силы Сирии» (состоят из местных арабских племен и курдских формирований, — Прим. ФАН). Вашингтон пытается провести крупную политически важную операцию по освобождению неофициальной столицы «Исламского государства» — Ракки. Одновременно США решили ограничить возможности продвижения сирийских войск.

— В чем причина последнего обострения?

— По сути, Штаты пытаются претворить в жизнь формулу помощника Дональда Трампа по национальной безопасности генерала Макмастера. Он заявил, что Соединенные Штаты будут сражаться с «Исламским государством»* (запрещено в РФ) и противостоять Башару Асаду. Вот эта двойная формула в настоящий момент практикуется американцами. И Штаты решили препятствовать действиям сирийских войск, которые могут нанести ущерб вооруженной оппозиции, поддерживаемой США. В этом и заключается причина последнего обострения. В рамках этой политики Соединенные Штаты начали периодически наносить удары по проправительственным группировкам на территории Сирии. Но впервые нанесли удар (после «Шайрата», — Прим. ФАН), собственно, по сирийским вооруженным силам, сбив Су-22. Это, естественно, вызывает серьезное беспокойство. Мы потребовали у американцев разъяснений.

Акт войны

— Является ли уничтожение Су-22 актом войны против официального Дамаска? Намерены ли США осуществлять такую агрессивную политику и далее?

— В случае дальнейшей эскалации можно будет говорить о том, что Америка постепенно втянется в военное противоборство с сирийским правительством. И, конечно, в этой случае ситуация резко осложнится.

— Чего добиваются США? Хотят ли они ослабления «Исламского государства» и его выдавливания из Сирии? Или Штаты хотят создать ситуацию, при которой встанет вопрос о разделе САР на две части? Одну часть контролирует правительство Башара Асада, а вторую — антиасадовские и курдские формирования, которые пользуются поддержку США.

— Штаты фактически отказываются координировать свои действия с Россией и поддерживают одностороннее наступление на позиции ИГИЛ* со стороны «Демократически сил Сирии». Эти события наводят на мысль, что возможно США хотят создать территорию, которая не будет контролироваться сирийским правительством. С точки зрения политической ориентации новая территория, которую хочет создать Вашингтон, будет замыкаться на поддержке Штатов. Это движение к расколу Сирии на две части.

При этом американцы заявляют, что выступают за территориальную целостность Сирии. И выходит так, что их практическая политика и удары по сирийским войскам противоречат официальной риторике. Фактически США хотят создать запретные зоны для Сирийской арабской армии (САА, — Прим. ФАН) на территории САР, у которой есть единственное законное правительство, представленное в ООН. Поэтому возникает очень опасный момент.

В таком ситуации появляется так называемая бифуркация — два возможных направления. Согласно первому пути, США и их союзники будут бороться с ИГИЛ, не входя в конфронтацию с САА. Второй возможный сценарий — Штаты будут мешать сирийской армии осуществлять их военные операции. В случае реализации второго направления мы можем говорить, что американцы де-факто встали на путь раздела Сирии. Поскольку администрация США никак не объясняет свои действия, все эти вопросы требуют ответов.

Пособничество ИГИЛ

— Исходя из того, что сирийский Су-22 выполнял операции против «Исламского государства, можно ли прямо обвинить США в пособничестве террористам?

— У американцев противоречивая позиция. С одной стороны, они поддерживают иракскую армию в Мосуле, которая пытается освободить город от ИГИЛ. Они поддерживают те курдские формирования и отряды сирийской оппозиции, которые сейчас ведут битву за Ракку. С другой стороны, известны факты, когда достигались договоренности с боевиками ИГ*, чтобы они покидали осажденные населенные пункты с целью развернуть их против САА. Получается, что их не уничтожают, а переориентируют на борьбу с другим противником. И об этом, кстати, было сделано заявление российского Минобороны. Поэтому да, можно говорить о том, что частично политика США содействует сохранению боевых возможностей «Исламского государства». Кроме того, мы знаем, что они длительное время поддерживали исламистские радикальные группировки, воющие против правительства Башара Асада. Ряд этих группировок мы считаем террористическими.

Исходя их этого, мы можем смело говорить о том, что часть политики Соединенных Штатов выливается по факту в поддержку террористических организаций.

* Организация запрещена на территории РФ.