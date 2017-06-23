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Политика
США хотят ограничить влияние иностранного капитала на выборы
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США хотят ограничить влияние иностранного капитала на выборы

9:39  23 Июня 2017
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США хотят ограничить влияние иностранного капитала на выборы

Вашингтон, 23 июня. Организации, которые выделяют деньги на финансирование кандидатов на выборах в США, могут обязать отчитываться об источниках доходов. С такой инициативой выступил конгрессмен-демократ Дерек Килмер.

По его мнению, эта мера поможет контролировать участие внешнего капитала в выборных процессах внутри государства.Об этом сегодня пишет RT. Осуществление проверки финансовых потоков автор предложения хочет возложить на Счетную палату США.

США хотят ограничить влияние иностранного капитала на выборы

Килмер полагает, что организации, раскрывая источники своих бюджетов, смогут подтвердить, что не используют полученные из-за границы деньги для поддержки кандидатов на выборах любого уровня.

#килмер
Кира Мирова
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