Несколько улиц в Москве перекроют 23 и 25 июня из-за Ураза-байрама

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Москва, 23 июня. В связи с проведением мероприятий в честь мусульманского праздника Ураза-байрам в Москве с 23 по 25 июня будут введены ограничения в движении транспорта.

Движение будет ограничено вблизи мечетей. В частности, с 10.00 до 14.00 23 июня будет ограничено движение автомобилей на Большой Татарской улице от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка, сообщает «Вечерняя Москва».

25 июня с 04.00 до 11.00 будет ограничено движение в крайней правой полосе на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы. Также будет временно приостановлена посадка и высадка пассажиров общественного транспорта.

В тот же временной промежуток будет приостановлено движение транспорта около Московской соборной мечети на улице Дурова — частично перекроют улицы Щепкина, Мещанскую, Гиляровского, переулки Капельский и Выползов. Аналогичные ограничения будут действовать около Исторической мечети на Большой Татарской улице.

Помимо этого, 25 июня с 07.00 до 08.30 будет закрыта на вход станция метро «Минская».