Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к трем годам тюрьмы
Triangle Created with Sketch.

Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к трем годам тюрьмы

9:39  23 Июня 2017
478

Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к трем годам тюрьмы

Сеул, 23 июня. Подруга экс-президента Южной Кореи и главная фигурантка коррупционного скандала Цой Сун Силь приговорена к трем годам лишения свободы по решению Центрального окружного суда Сеула. По информации агентства «Ренхап», ее признали виновной в получении незаконных привилегий для дочери.

Всего против Цой Сун Силь выдвинуты обвинения по 13 делам. Так, она обвиняется в незаконном давлении на университет, где училась ее дочь Чон Ю Ра. Кроме того, ее также обвинили во вмешательстве в политические процессы, использовании отношений с президентом для оказания давления, вымогательстве около 70 тысяч долларов от крупнейших южнокорейских компаний.

Напомним, предыдущий президент Южной Кореи, Пак Гын Хе, была подвергнута импичменту в связи с делом о коррупции в высших эшелонах власти. Ее обвинили в участии в крупном коррупционном скандале, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

#южная корея
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть