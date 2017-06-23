Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к трем годам тюрьмы

В Избранное

Скопировать

Сеул, 23 июня. Подруга экс-президента Южной Кореи и главная фигурантка коррупционного скандала Цой Сун Силь приговорена к трем годам лишения свободы по решению Центрального окружного суда Сеула. По информации агентства «Ренхап», ее признали виновной в получении незаконных привилегий для дочери.

Всего против Цой Сун Силь выдвинуты обвинения по 13 делам. Так, она обвиняется в незаконном давлении на университет, где училась ее дочь Чон Ю Ра. Кроме того, ее также обвинили во вмешательстве в политические процессы, использовании отношений с президентом для оказания давления, вымогательстве около 70 тысяч долларов от крупнейших южнокорейских компаний.

Напомним, предыдущий президент Южной Кореи, Пак Гын Хе, была подвергнута импичменту в связи с делом о коррупции в высших эшелонах власти. Ее обвинили в участии в крупном коррупционном скандале, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.