Двое граждан Узбекистана развратили шестиклассницу в подъезде в Петербурге

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Санкт-Петербург, 23 июня. В Петербурге двое граждан Узбекистана изнасиловали и развратили шестиклассницу.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию обратилась женщина 1981 года рождения. По ее словам, в марте текущего года в подъезде гражданин Узбекистана 1997 г. р. совершил половое сношение с ее дочерью 2004 г. р., ученицей 6 класса. Кроме того, в ноябре 2016 года в том же подъезде гражданин Узбекистана 1992 г. р. также совершил в отношении ее дочери развратные действия.

В настоящее время подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. Против них возбуждены уголовные дела.