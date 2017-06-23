Два мужчины не вернулись с рыбалки на Ладожском озере

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Санкт-Петербург, 23 июня. Два рыбака пропали на Ладожском озере, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Двое мужчина отправились на рыбалку на Ладожское озеро 20 июня. Известно, что ловить рыбу они собирались на катере.

Однако за последние три дня они так и не вышли на связь с родными. Близкие пропавших обратились в полицию с заявлением об их исчезновении.

Ранее стало известно, что 42-летний мужчина и его малолетний сын утонули в заливе. Трагедия произошла в Иркутской области. Ребенок стал тонуть. Мужчина бросился к нему на помощь, но сам стал жертвой воды.