Киргизия может отправить миротворцев в Сирию

В Избранное

Скопировать

Бишкек, 23 июня. Вопрос участия Киргизии в сирийском урегулировании обсуждался на постоянном совете ОДКБ, однако пока официального предложения не поступало. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Темир Джумакадыров.

В беседе с РИА Новости Джумакадыров подчеркнул, что речь идет об отправке в Сирию именно миротворческого контингента, а не вооруженных сил. К настоящему моменту тема возможного участия Киргизии в процессе урегулирования в Сирии развития не получила.

«На данном этапе официального предложения по участию миротворцев в Сирии Киргизстан пока не получал», — сообщил секретарь киргизского Совбеза.

Ранее сообщалось, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана.