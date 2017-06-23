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Новости Сирии
Киргизия может отправить миротворцев в Сирию
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Киргизия может отправить миротворцев в Сирию

9:20  23 Июня 2017  /обновлено: 9:27  23 Июня 2017
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Киргизия может присоединиться к процессу урегулирования в Сирии

Бишкек, 23 июня. Вопрос участия Киргизии в сирийском урегулировании обсуждался на постоянном совете ОДКБ, однако пока официального предложения не поступало. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Темир Джумакадыров. 

В беседе с РИА Новости Джумакадыров подчеркнул, что речь идет об отправке в Сирию именно миротворческого контингента, а не вооруженных сил. К настоящему моменту тема возможного участия Киргизии в процессе урегулирования в Сирии развития не получила. 

«На данном этапе официального предложения по участию миротворцев в Сирии Киргизстан пока не получал», — сообщил секретарь киргизского Совбеза. 

Ранее сообщалось, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. 

#сирия #киргизия
Владимир Багров
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