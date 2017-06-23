Фильм Болотникова «Пальмира» будет основан на реальных событиях в Сирии

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Шанхай, 23 июня. Новый фильм «Пальмира» будет основан на реальных событиях в Сирии, заявил режиссер проекта Иван Болотников на полях Шанхайского международного кинофестиваля.

Кинокартина будет завершена к 2019 году. Съемки фильма будут проходить в Сирии. Сейчас команда ищет локацию в САР, где это можно будет сделать в условиях безопасности.

Болотников отметил, что это история про дагестанского врача, супруга которого вместе с детьми сбегает в САР и присоединяется к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ).

«Мне показалась эта история интересной, — цитирует ТАСС режиссера. — Это реальная история, и я взял ее за основу».

Ранее стало известно, что авторы российско-сирийской киноленты «Пальмира» планировали пригласить испанского актера Хавьера Бардема.

* Организация запрещена на территории РФ.