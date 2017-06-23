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Безработный мужчина изнасиловал восьмиклассницу в Петербурге
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Безработный мужчина изнасиловал восьмиклассницу в Петербурге

9:11  23 Июня 2017
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Безработный мужчина изнасиловал восьмиклассницу в Петербурге

Санкт-Петербурга, 23 июня. Полиция Петербурга задержала местного жителя, надругавшегося над 13-летней девочкой.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию обратилась женщина 1968 года рождения, работающая кондуктором в ООО «Горэлектротранс». По ее словам, в минувший вторник в своей квартире в доме по Российскому проспекту безработный мужчина 1997 г. р. совершил действия сексуального характера в отношении ее внучки 2003 г. р., учащейся 8-го класса школы.

В настоящее время педофил задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

#петербург
Тимур Румянцев
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